Anoche comenzó una nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país por otras tres semanas. Habrá una atención especial en las provincias y distritos con mayor número de contagios de COVID-19 y el resto del país, pasará a la etapa de “distanciamiento social”.

Neuquén podría entrar en esta etapa, ya que no figura en el mapa de conflicto, pero la aplicación será evaluada por el gobernador Omar Gutiérrez, su gabinete y los intendentes.

El anuncio se hizo el jueves por la noche, en una conferencia brindada por el presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí el mandatario explicó que un 85% del territorio nacional está fuera de la transmisión comunitaria, mientras que el 15 por ciento restante representa el mayor conflicto. Entre ellas están AMBA (zona del conurbano y ciudad de Buenos Aires), Trelew, algunas ciudades de Río Negro y Chaco, principalmente en Resistencia.

“Los resultados respecto al resto de la región son alentadores. Cuanto más esfuerzo hagamos en protegernos, mejor será” dijo y agregó “si se mira el resultado de cantidad de muertes por millón, de habitantes, el panorama es alentador”.

Fernández explicó que hubo un diálogo previo con los gobernadores que “detectaron el mismo problema, vecinos que vuelven y trasladan el virus. Es muy importante la responsabilidad social en todo el país, tenemos que entender que nosotros no superamos el problema y, aunque sentimos que en muchos lugares del país no tienen contagios, lo cierto es que no hay que relajarse“, reconoció

Así, trazó una diferencia entre las zonas con transmisión que deben mantener el aislamiento; y el resto del país que pasará al “distanciamiento social”, donde las personas podrán circular, trabajar y realizar actividades mientras mantengan una distancia mínima de 2 metros entre si y respetando las medidas preventivas del uso de tapabocas y alcohol.

Las medidas incluyen además un máximo de 10 personas reunidas en espacios cerrados (siempre y cuando no se supere el 50% de la capacidad del lugar), y exigen una adaptación inmediata a las medidas de seguridad y salud para aquellas actividades que vuelven a circular.

Sin embargo, la reapertura no aplica para eventos masivos, cines, teatros, clubes, centros culturales, actividades turísticas, transportes públicos interurbanos, interjurisdiccionales o internacionales -salvo en casos de trabajadores y trabajadoras especiales-.

En cuanto a las clases presenciales, el retorno será bajo una serie de protocolos evaluados por el Ministerio de Educación, el Consejo de Rectores y otros expertos. Por ahora no hay fecha definida para volver a las escuelas.