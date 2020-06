Alfredo Chatelain, el hombre que fue declarado como caso positivo de COVID-19 en Cutral Co, reconoció que el lunes abrió su negocio, pero no recibió ningún cliente ni salió de su hogar luego de esa infracción. El martes, tras conocer los resultados del test, comenzaron el aislamiento.

El matrimonio viajó a Salta para visitar a un hombre 90 años en un delicado estado de salud. Allí fueron examinados el día 28 de mayo y regresaron a la comarca sin tener el resultado definitivo del test.







Llegaron el domingo por la noche y, tras una revisión en el puesto de policía caminera de Plaza Huincul, volvieron a su hogar. “El lunes a la mañana no fui a trabajar porque me levanté tarde, a la tarde fui, queda acá al lado la oficina, por suerte no vino ningún cliente y el martes a la mañana nos avisan que Adriana dio positivo y ya nos recluimos en casa” manifestó Chatelain en declaraciones a FM Fuego.

El empresario usó el espacio en la radio para realizar su descargo y aclarar que su entorno familiar y laboral arrojó resultados negativos en el hisopado. “Ayer (por el miércoles) le hicieron hisopado a mi hijo, a mi secretaria, a su hijo y su novio, y las dos chicas que trabajan con ella. A todos les dio negativo”, contó.

Al mismo tiempo, subrayó que “dijeron que en estos días fui al banco, a una carnicería y a otros lados, pero son todas mentiras, no salimos”.

Respecto al viaje y las declaraciones del intendente de Aguaray, Chatelain explicó que “nos vinimos con un certificado del hospital de Aguaray, no nos escapamos, el certificado dice que podíamos regresar a Neuquén. Nos dijeron que el resultado se nos iba a enviar por Whatsapp y un certificado que nos permitía viajar” y remarcó “si hay 50 camineras en el viaje, nos pararon en 51, porque controlaron todo. En Tucumán no nos dejaron entrar porque si entrabas te tenías que quedar, tuvimos que rodear la provincia y hacer otro camino más largo para seguir viaje”.

Por otra parte, explicó que desde el arribo a Cutral Co mantienen contacto frecuente con las autoridades sanitarias y que, ante los casos negativos de su entorno, hoy volvieron a examinarlos. “Nos iban a hacer el hisopado el jueves próximo, pero lo hicieron recién. Recibimos un audio de Salta de que podía haber una confusión, por eso la doctora pidió hacer un nuevo hisopado hoy” cuyos resultados se sabrán por la tarde.

Por último, el empresario mencionó “estamos perfectos de salud, no tenemos ningún síntoma, pero estamos nerviosos por todo lo que está pasando. Tengo Facebook pero no lo abro porque se que se están diciendo un montón de cosas”.