El gobernador Omar Gutiérrez anunció que había presentado un proyecto de creación de un fondo con recursos petroleros para afrontar futuras crisis. Ahorrar para el futuro.

Una propuesta similar impulsa el Frente de Todos, que también presentó el proyecto en la Legislatura y ahora se abrirá el debate parlamentario.

Ramón Rioseco, referente provincial de la oposición, aseguró que la decisión de Gutiérrez “es un acto de responsabilidad” y habla bien “de los dirigentes contemporáneos porque es pensar en las próximas generaciones”.







No obstante resaltó que la provincia está quebrada y que a Cutral Co no ingresa en esa crisis porque tuvo superávit fiscal muchos años.

Escuchá a Rioseco 👇🏼

“En un año vamos a salir de esta crisis, pero después vendrá otra porque el petróleo es cíclico”, señaló. Y argumentó que ya hay experiencias muy exitosas de Noruega y Arabia Saudita de fondos anti cíclicos que sirven para afrontar situaciones anormales.

Si bien tienen similitudes, hay diferencias entre los proyectos. El de la oposición implica declarar intangibles los fondos hasta que haya una crisis y la propuesta del gobernador es que ese fondo sirva para reconvertir la matriz económica, para que no dependa del petróleo.