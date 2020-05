Cuando el 13 de marzo pasado, los responsables de los gimnasios recibieron el decreto de aislamiento obligatorio debieron cerrar sus puertas. Y a pesar de la flexibilización que se dio a diferentes actividades, en este caso no ocurrió.

“Pedimos abrir nuestras puertas respetando qué actividades se pueden abrir al principio y cuàles no. Pero ese es el principal pedido. De no ser así, después de dos meses no podemos solventar los gastos que nos ocasiona tener las puertas abiertas y ahora que ahora están cerradas”, describió uno de los dueños.

Y en el caso que no sea posible, solicitan que el municipio los contemple con un subsidio o ayuda económica que les permita afrontar los pagos de alquiler y sueldos de empleados.

Si bien, con los impuestos en Cutral Co ya rige el decreto que suspendió el pago por tres meses, las propietarias y propietarios insisten en que necesitan abrir los gimnasios para poder generar el ingreso de dinero. Y en situación idéntica están las academias de baile y los grupos de actividad física.

En la nota elevada a las autoridades presentaron un protocolo sanitario que están comprometidos a cumplir y a hacer respetar. Entre los puntos, elaborados figura la apertura con turnos y la cantidad de alumnos o usuarios en función de los metros cuadrados que tenga cada gimnasio. A la vez, los elementos básicos de protección como el uso de barbijo, el alcohol en gel, la ventilación, los trapos con lavandina en el acceso para la limpieza de pies, entre otras.

La descripción de la situación -tiene variaciones según el tipo de gimnasio- fue calificada como “insostenible” económicamente. “En muchos casos, es el único ingreso y la fuente laboral para las familias”, aclararon. Son más de diez los gimnasios que están en las condiciones actuales.

Están comprometidos cumplir el protocolo “al pie de la letra porque es un riesgo constante” pero a la vez defienden a la a”actividad física como uno de los factores más importantes para mantener las defensas altas”.

“Si no podemos abrir, le pedimos al municipio que colabore con nosotros con algún tipo de subsidio o ayuda económica”, remarcaron. “No podemos aguantar más estamos pagando alquiler, sueldos e impuestos. Vamos a cumplir tres meses y estamos a 23 de mayo de deuda, y las deudas siguen corriendo. Y si no corremos el riesgo de cerrar”.

“Queremos que el Estado nos escuche y acompañe”, recalcaron. Al principio de la cuarentena, se había anunciado que las peluquerías y los gimnasios íban a hacer los últimos. Y recordaron que las peluquerías ya están habilitadas y los gimnasios no.