La abogada Karina Méndez salió en defensa de su buen nombre, tras la denuncia de una clienta por el cobro indebido de tasas de justicia.

“La personas que me denunció para ensuciarme se llama Sandra Verónica Leon. Nunca la estafé ni le pedí dinero para la tasa de justicia, de lo contrario que muestre los recibos, que no existen porque nunca le pedí dinero”, dijo la abogada.







La clienta aseguró ante la policía y la Fiscalía que Méndez le exigió unos 15 mil pesos por tasa de justicia y que le prometió 70 mil pesos por una denuncia contra su ex pareja.

“Le realicé un trámite de cuota alimentaria, el que no prosperó porque el juez resolvió que no le correspondía. Entonces me regularon honorarios, los cuales ella debía abonarme por mi trabajo. Era mi amiga desde hace 15 años, iba a los cumpleaños de mi hijita, la cual se fue al cielo hace 4 años”, dijo Méndez.

Y agregó “me duele tanto que esta persona intente, por esta vía, perjudicarme porque yo no lo merezco. Sufrí mucho en mi vida, sólo depende de mi trabajo, el que hago con mucho amor y con todo el sacrificio del mundo”.