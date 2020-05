La denuncia fue radicada contra el estudio de la abogada Karina Silvina Mendez, de calle Roca. La clienta estafada asegura que tuvo que endeudarse para destrabar un pago inexistente y la letrada no accedería a la retribución del dinero.

La víctima, que optó por permanecer en el anonimato, contó que la abogada le sugirió iniciar acciones contra su ex pareja tras sufrir violencia machista y soportar que la policía inspeccionara su casa por una orden judicial. “Entraron como en un allanamiento y se llevaron sus cosas” relató.







Según su testimonio, la abogada “supuestamente era mi amiga y como yo estaba en quiebra porque se llevaron hasta los medidores de gas y luz, me dijo que inicie una causa por los años que estuvimos en pareja”. “Inició los trámites en febrero y el expediente ingresó el 20 de abril y me dijo que el 29 comenzaría a cobrar” agregó.

La mujer relató que la abogada le pidiendo pago de una tasa judicial de $7200 y luego un segundo pago de 8 mil pesos. “Fue plata que tuve que pedir prestada porque yo soy estatal y no tenía tanto dinero, pero pensaba devolverla cuando me pagaran”, ya que la abogada le garantizó que tenía más de 70 mil pesos en una cuenta que aguardaba por ser habilitada.

Sin embargo, la víctima comenzó a desconfiar ante un tercer pedido de adelanto. “Empecé a averiguar y me dijeron que no había ninguna cuenta a mi nombre y que me estaban estafando”, manifestó.

Como agravante, la mujer supo días después que la misma abogada se había separado del caso que inició y no existía ninguna tasa judicial que pagar. “Fui al estudio el lunes y estaba cerrado, por eso inicié la denuncia en su contra”, explicó.

El caso fue denunciado en la comisaría 15 y en Fiscalía, pero la víctima además presentó una nota en el Colegio de Abogados.