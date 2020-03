Las consultas fueron cuatro pero involucraron a más personas, ya que se trataba de cuatro familias que habían viajado al exterior. Ninguna presentaba síntomas y se dejó en aislamiento solamente a una.

Al mediodía de hoy se realizó una conferencia de prensa en el hospital zonal de Cutral Co en el que se explicó cómo está la situación hasta ahora.







En principio la persona que quedó en aislamiento en su casa fue solamente por precaución, porque no estaba enferma. Los demás ya no estaban en el periodo de peligro y no presentaban síntomas.

Preparativos

En el hospital zonal se están acondicionando cuatro salas de aislamiento. Se aclaró que se están haciendo pequeñas obras “porque hay que aislar la parte de la ventilación, que los zócalos no tengan comisuras porque el virus se puede alojar en alguno de esos lugares, el hospital está preparado, hemos tenido otro tipo de virus que hemos podido sostener”, se aclaró.

La médica Ana Petronace, responsable de la comunicación con Nación y provincia, explicó que se aislará en el hospital “cualquier caso sospechoso (que haya viajado a Europa, China, Corea, Japón o Estados Unidos y tenga síntomas)”

Si hay más casos se irá modificando las medidas. “Este hospital, como todos los hospitales del país, tiene un tope. No podemos aislar a todos los casos, en principio se va a hacer con el primero, segundo o tercer caso que tengamos y después lo que va a prevalecer el criterio clínico, como hasta ahora. Se internará a personas que necesitan una asistencia respiratoria, oxigenoterapia, el resto haremos un seguimiento en domicilio”, aclaró.

Recomendaciones

Reiteramos las recomendaciones para prevenir contagios. Cuando haya casos en Cutral Co habrá que evitar saludar con un beso o abrazo y también dejar de tomar mate. Por ahora, estas son las recomendaciones: