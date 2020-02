El Parque de la Ciudad es un espacio municipal que se utiliza para eventos de distinto tipo pero también como espacio de recreación.

Tiene un amplio sector de parrillas, lo que permitía organizar almuerzos y cenas con un típico asado. Pero ello no es tan simple como antes.

“Fui con mi familia al Parque de la Ciudad, pagamos la entrada y después fui con mi DNI a buscar la parrilla al buffet pero estaba cerrado”, contó un lector.

Al consultar en el ingreso sobre qué ocurría, se le informó que “de ahora en más cada uno debe llevar su parrilla, no me gustó para nada la idea, me parece un despropósito”, dijo el vecino.

Además se quejó porque la higiene de los baños es deficiente.