Como parte de las acciones que se llevan adelante por la Emergencia Climática y Social, desde Servicios Públicos se convocó a todos los monotributistas que deben realizar limpieza de calles.

Cada uno tiene asignado un sector y hasta ahora “hay un 40% que no se ha presentado”, explicó Guillermo Mercado, de Servicios Públicos.







En el contrato que firma la Municipalidad con cada prestador se establece un sector que debe mantenerse limpio. “Estamos llamando porque hay un decreto especial que sacó el intendente (Gustavo Suárez) ante la emergencia que tenemos, se está comunicando a todos vía telefónica o redes sociales. Muchos están colaborando en distintas áreas”, dijo Mercado.

No obstante “hay un 40% que todavía no se presentan, no sabemos si han tenido un problema en particular con el temporal pero pedimos la colaboración, poner el hombro en esta situación para salir de la emergencia que tenemos”, pidió el funcionario.

Desde la Municipalidad se aseguró que habrá sanciones para quienes no cumplan con el servicio a la brevedad, que podría llegar hasta el cese del contrato.