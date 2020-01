En la mañana de hoy se realizó la asamblea de trabajadores en Cutral Co y Plaza Huincul. Se eligió la base del área Norte de la Dorsal, de YPF.

Pereyra explicó la grave situación que se vive en el sector, donde penden de un hilo las fuentes laborales de casi dos mil trabajadores.

Luego, en diálogo con este medio, aseguró que la situación de los trabajadores de Petrogas es producto de una “maniobra de YPF”. La empresa de Huincul tenía un contrato con YPF, que concluyó y se abrió una nueva licitación que quedó en manos de AESA.







Desde la empresa ganadora se aseguró que todos los trabajadores tendrían continuidad laboral y que se mantendrían los contratos con otras empresas locales.

Pero desde el Sindicato se asegura que AESA “los manda a revisión médica y deja la mitad afuera porque los compañeros tienen muchos años trabajando y alguna lesión debe tener. Entonces no lo ingresan, no le dio el examen médico, no lo vamos a permitir”.

Pereyra comparó la situación que tienen los trabajadores de Petrogas con los de HIDENESA, a los que también AESA les ganó una licitación.

Lo cierto es que en marzo debería comenzar a trabajar AESA pero el traspaso de los trabajadores todavía no se lleva a cabo. “Quieren hacer una cesión de contrato laboral, dicen que pasan con todos los derechos, pero tiene que firmar la organización sindical y nosotros no vamos a firmar“, afirmó Pereyra.