Plaza Huincul: abren las inscripciones para un curso de albañilería destinado a mujeres

Para realizar la inscripción deberán presentar fotocopia del DNI.

Plaza Huincul lanzó una convocatoria para mujeres interesadas en aprender un oficio y adquirir nuevas herramientas para su desarrollo laboral, a través de un Curso de Albañilería para Mujeres.

La propuesta busca promover la capacitación, brindar conocimientos prácticos y generar nuevas oportunidades de inserción laboral en un rubro tradicionalmente vinculado a los hombres.

Las interesadas en participar podrán inscribirse acercándose a las oficinas de la secretaría de la Mujer, ubicadas en Av. San Martín y Toribio Otaño, de 8 a 13.30 horas.

Para realizar la inscripción deberán presentar fotocopia del DNI.

Desde el área invitaron a las mujeres de la comunidad a sumarse a la iniciativa y animarse a aprender un nuevo oficio.