Jubilados del ISSN convocan a una reunión frente a Casa de Gobierno

El reclamo central apunta a conseguir la recategorización de los jubilados de las distintas reparticiones del Estado provincial.

Un grupo de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) convocó a una reunión para el próximo lunes 30 de noviembre, a las 11, frente a Casa de Gobierno, con el objetivo de visibilizar sus reclamos y exigir respuestas a una serie de demandas vinculadas con sus haberes jubilatorios.

La convocatoria fue realizada por el grupo “Afiliados de ISSN – Derechos de los pacientes”, a través de su Comisión de Jubilados, que invitó a los participantes a concurrir con reposeras para compartir el encuentro en la vereda de la plaza ubicada frente a la sede gubernamental.

El reclamo central apunta a conseguir la recategorización de los jubilados de las distintas reparticiones del Estado provincial. Según expresaron desde la organización, hace aproximadamente un año y medio vienen realizando gestiones ante las autoridades provinciales, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta.

En ese marco, señalaron que presentaron notas dirigidas al gobernador y que también hicieron llegar sus planteos en distintas localidades de la provincia. Sin embargo, sostienen que las iniciativas no tuvieron una resolución efectiva.

Uno de los cuestionamientos está relacionado con los convenios colectivos de trabajo firmados por ATE y UPCN con el Estado neuquino. Desde el sector de jubilados consideran que esos acuerdos establecieron un Nivel 6 sin contemplar el correspondiente reconocimiento para quienes ya se encuentran retirados de la actividad laboral.

Para los convocantes, esta situación afecta la proporcionalidad previsional que, sostienen, debe estar garantizada por la Constitución provincial.