Vecino de Cutral Co nunca encontró turno para operarse en el hospital Castro Rendón y ahora está en terapia

El hombre esperó por un año que se le realizara la operación, sufrió un infarto y ahora está grave

La familia de Juan Quintín Mestritua hizo público un reclamo dirigido al Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y a las autoridades del Hospital Castro Rendón ante las postergaciones en la atención médica del paciente.

Mestritua fue sometido a una colostomía en mayo de 2025. Posteriormente, el Hospital de Cutral Co emitió la derivación correspondiente hacia el Hospital Castro Rendón de Neuquén para la realización de la cirugía de cierre de la colostomía. Sin embargo, durante varios meses, la respuesta brindada desde el área de Cirugía del centro de salud capitalino fue que no se contaba con camas disponibles para concretar la intervención. La familia mantiene registros de llamadas y capturas de conversaciones por WhatsApp que documentan los pedidos de asistencia realizados durante ese lapso.

Semanas atrás, Mestritua fue asistido en la guardia por un cuadro de deshidratación. Recientemente, sufrió una descompensación con pérdida de conocimiento y paro respiratorio, por lo que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para restablecer la circulación. Actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva.

Su hija declaró que el reclamo busca que las autoridades del Ministerio de Salud e instituciones pertinentes aclaren la situación, investiguen lo ocurrido y garanticen el derecho a la atención sanitaria.

“Hoy estamos viviendo una verdadera pesadilla. Mi papá se encuentra internado en terapia intensiva después de sufrir una emergencia gravísima: perdió el conocimiento, dejó de respirar y fue necesario realizarle maniobras de RCP para que recuperara la circulación”, dijo su hija Aixa Millaín.

Y agregó “como hija, me pregunto cuántas veces más teníamos que llamar, insistir y esperar. ¿Cuánto tiempo más debía pasar para que alguien pudiera darle una solución?” e indicó “no puedo afirmar que lo que está sucediendo hoy sea consecuencia directa de las demoras, porque eso deberá determinarlo una investigación médica. Pero sí puedo afirmar que como familia llevamos meses reclamando atención y respuestas”.