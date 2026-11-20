ROBERTO MARCELO SUÁREZ

NECROLÓGICA QEPD

15/04/1972 – 19/11/2026

“Con profundo dolor despedimos a nuestro amado esposo y papá. Hoy nos toca decirte hasta siempre, aunque nuestro corazón quisiera tenerte a nuestro lado un poquito más. Tu partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también nos deja recuerdos imborrables, enseñanzas y un amor que ni siquiera el tiempo podrá borrar”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 20/11/2026 a las 17:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado Sanitario Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.