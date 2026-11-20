¿Qué pasó cerca de la estatua de Messi? el fuego consumió un vehículo

En principio era un automóvil rojo bastante antiguo

Un incendio generado en un automóvil movilizó anoche al cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co, que acudieron para controlar las llamas aunque el auto quedó consumido por completo.

El siniestro se produjo en realidad sobre la avenida Perniseck, a la altura del monumento a Messi. En principio no se informó de personas heridas.

Los bomberos debieron controlar el fuego con químicos además de agua ya que el vehículo tenía combustible y requería de un ataque específico de parte de los voluntarios.