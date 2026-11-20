Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este viernes una jornada con cielo inestable en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 26° Centígrados y la mínima de 9°.
El viento se presentará del sudoeste a 37 kilómetros con ráfagas de 43 kilómetros. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 30 kilómetros con ráfagas de 45 kilómetros.
El cielo estará con inestabilidad en el día y hacia la noche estará parcialmente cubierto.
Para el sábado se espera una temperatura máxima de 24° y la mínima de 7° Centígrados.