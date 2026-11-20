Plaza Huincul inscribe para capacitar en oficios orientados al GNL

Los cupos son limitados, de acuerdo a la especialidad.

Desde el municipio huinculense, a través de la subsecretaría de Capacitación, se informó que en un trabajo articulado con los ministerios de Educación y de Trabajo de la provincia del Neuquén, pondrá en marcha un nuevo programa de formación profesional destinado a preparar mano de obra local para las oportunidades laborales que generará el desarrollo del megaproyecto de GNL en la región.

La propuesta contempla una planificación de cuatro años, con distintas etapas de capacitación vinculadas a las necesidades del proyecto que YPF impulsará en nuestra región.

El objetivo es brindar herramientas y conocimientos específicos a trabajadores de Plaza Huincul, preparándolos para desempeñarse en las diferentes instancias, desde la construcción y el montaje hasta el mantenimiento y la operación.

Al respecto, el intendente Claudio Larraza destacó que “la educación es un eje central de nuestra gestión de gobierno, y desde el inicio apuntamos a la formación especializada hacia la industria y el desarrollo que aguarda nuestra región”.

Al mismo tienpo, remarcó la importancia de generar oportunidades para los vecinos y vecinas de la comunidad, promoviendo la capacitación de mano de obra local y acompañando los desafíos que traerá aparejados el desarrollo de la industria energética en la región.

Las primeras capacitaciones comenzarán el 24 de noviembre y contarán con cupos limitados:

Máquinas viales: 30 cupos.

Resto de los cursos: 90 cupos.

Las propuestas tendrán una duración de entre cuatro y nueve meses, según la especialidad. Asimismo, se incorporarán nuevas ofertas formativas cada cinco meses, de manera progresiva y en función de los requerimientos de las distintas etapas del proyecto.

Cursos:

Cañista, Soldador y Amolador

Albañilería

Operador de Máquinas Viales

Aislamiento Térmico

Montaje de Estructuras

Requisitos para la inscripción:

Tener domicilio en Plaza Huincul (presentar fotocopia del DNI).

Encontrarse en situación de desempleo (presentar Certificación Negativa de ANSES).

Estar registrado en la plataforma NQN Emplea y en el Censo de Desempleo.

Presentar fotocopia del certificado de estudios secundarios completos, requisito que no será excluyente para la capacitación en Albañilería.

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos podrán acercarse a la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida del Libertador n°517, barrio Central.

Horarios de atención:

Lunes a viernes: de 8:00 a 23:30 h.

Sábados: de 8:00 a 19:00 h.