“Arrancamos mal con el gobernador en 2023” dijo Rioseco ¿qué cambió para llegar a un acuerdo?

El intendente dijo que antes de Figueroa, Cutral Co solamente recibía saludos del gobierno provincial

El intendente Ramón Rioseco se sentó frente a un acotado grupo de colaboradores y la prensa junto al gobernador Rolando Figueroa y explicó por qué decidió refrendar con él un acuerdo político.

Luego amplificó esa explicación en una nota con Cutral Co al Instante en la que admitió “comenzamos muy mal con el gobernador porque terminamos muy mal la elección en 2023, agrediéndonos mutuamente, y logramos recomponer a partir de la firma de un convenio institucional y cuando uno se da cuenta que se puede trabajar, nos permite darle respuestas a la comunidad”.

Y a partir de ese momento en que pudieron articular obras conjuntas, que incluyeron la ampliación del IFD 14, la construcción de un gimnasio para la EPET 1, la construcción en 2027 de 150 viviendas, es que cambió la perspectiva.

“Si nosotros recordamos los últimos 20 años, de los otros gobernadores, nosotros recibíamos solamente saludos, nunca un ladrillo para Cutral Co, nunca una cloaca para Cutral Co, nunca una escuela para Cutral Co, ese es el desafío que teníamos por delante nosotros, por ese olvido”, explicó Rioseco respecto del rechazo hacia el MPN específicamente, de donde viene Figueroa.

Pero como ello cambió es que también decidieron ir juntos “porque uno se da cuenta que se puede trabajar”, dijo el intendente. Y aseguró que no necesita este acuerdo para ganar en Cutral Co “porque siempre ganamos en contra de todo” pero que si cree en un proyecto de provincia a futuro.

Rioseco también mencionó como factor determinante la crisis en el PJ sobre la que dijo “no me corresponde a mí hablar”.