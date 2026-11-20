El encuentro se disputará este domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas en el estadio Coloso del Ruca Quimey. El Club Social y Deportivo Alianza inició la venta de entradas anticipadas en su sede social.
El Club Social y Deportivo Alianza de Cutral Co enfrentará a Jorge Newbery de Carmen de Patagones en el marco del partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA).
- Fecha: Domingo 22 de noviembre.
- Horario: 17:00 horas.
- Estadio: Coloso del Ruca Quimey (Cutral Co).
La institución habilitó el expendio previo de localidades para presenciar el partido:
- Lugar de venta: Sede del club, ubicada en calle Carlos H. Rodríguez 26.
- Horarios de atención: De 16:00 a 20:00 horas.
- Valor de la ubicación: $20.000 para el sector de platea.
- Medios de pago aceptados: Efectivo y transferencia mediante Mercado Pago.