ADELINA JARA (PEPITA)

NECROLÓGICA QEPD

11/11/1946 – 20/11/2026



“Con profundo dolor despedimos a nuestra querida abuela- mamá. Gracias por tu amor, tus enseñanzas y por toda una vida de entrega a tu familia. Te recordaremos siempre con cariño”.

“Descansá en paz”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 21/11/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.