Bomberos de Cutral Co informó sobre una alerta meteorológica por tormentas fuertes para la región

Aviso meteorológico a muy corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo aviso a muy corto plazo este domingo 15 de noviembre. La advertencia alcanza parcialmente a varios departamentos de Neuquén y Río Negro y contempla lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Bomberos Voluntarios de Cutral Co informó sobre la actualización del aviso meteorológico a muy corto plazo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advierte sobre la probabilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de la región.

De acuerdo con el último parte oficial difundido, el aviso fue emitido este domingo 15 de noviembre de 2026, a las 18:31, hora argentina, y tiene vigencia hasta las 19:31.

El organismo meteorológico indicó que podrían desarrollarse tormentas fuertes, acompañadas de lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Cuáles son las zonas afectadas

Según el informe del SMN, el fenómeno afectará parcialmente a los siguientes departamentos:

Neuquén:

Añelo.

Catán Lil.

Collón Curá.

Confluencia.

Picún Leufú.

Zapala.

Río Negro:

El Cuy.

Pilcaniyeu.

El aviso incluye sectores de ambas provincias, por lo que se recomienda prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante el período de vigencia.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos, se recomienda evitar las actividades al aire libre durante las tormentas, mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad y no circular por calles anegadas.

También es importante asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de puertas y ventanas.

En caso de encontrarse al aire libre cuando comience la tormenta, se aconseja buscar refugio en una vivienda, edificio o vehículo cerrado.

Desde Bomberos Voluntarios de Cutral Co difundieron la actualización para alertar a la comunidad y recordar la importancia de mantenerse informada a través de los canales oficiales.