Copelco informó que volvió a funcionar su chatbot de atención al asociado

Pueden comunicarse con Andy a través de WhatsApp, al número 299 471-9792

Copelco informó que su chatbot de Atención al Asociado, denominado Andy, volvió a estar operativo y ya se encuentra disponible para responder consultas y recibir reclamos.

A través de un comunicado institucional, la cooperativa señaló que el equipo técnico logró resolver los inconvenientes que habían afectado el funcionamiento de la herramienta y confirmó que el servicio quedó nuevamente habilitado.

“Andy, nuestro Chatbot de Atención al Asociado, ya se encuentra nuevamente activo y listo para atender sus consultas y reclamos”, indicó la entidad en el mensaje dirigido a sus asociados.

Pueden comunicarse con Andy a través de WhatsApp, al número 299 471-9792, para realizar consultas o presentar reclamos.