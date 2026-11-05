La Escuela de Taekwondo Sabon Sung celebra un nuevo aniversario y todos sus logros obtenidos en el año

La institución abarca a practicantes desde los 5 hasta los 45 años organizados en tres niveles

La escuela de taekwondo Sabon Sung, con actividad en Plaza Huincul y Cutral Co, confirmó la visita del medallista de oro olímpico Sebastián Crismanich, quien encabezará una jornada de capacitación y entrenamiento técnico en el marco del cierre de año y aniversario de la institución. La convocatoria está abierta a instructores y alumnos de distintas escuelas de la provincia de Neuquén y la región patagónica.

La actividad deportiva se llevará a cabo el domingo 15 a partir de las 17:00 y hasta las 20:00 horas. El objetivo central del encuentro radica en el perfeccionamiento técnico de los atletas provinciales de cara a las competencias del próximo año. Al término del entrenamiento en el tapiz, se compartirá un agasajo y festejo institucional entre las delegaciones y los maestros presentes.

Como parte del programa formativo de la entidad, el profesor a cargo detalló una serie de actividades y compromisos competitivos:

Taller de psicología deportiva: Este sábado, una especialista en psicología aplicada al deporte brindará una charla orientada a competidores locales y de otras escuelas de la provincia, enfocada en la gestión de emociones tanto en situaciones de victoria como de derrota.

Torneos nacionales e internacionales: El calendario de la escuela incluye la participación en un torneo Open internacional en Puerto, el cierre del certamen Nacional, y un viaje previsto para el mes de marzo a un torneo internacional en México, certamen para el cual ya cuentan con varios competidores clasificados.

La institución abarca a practicantes desde los 5 hasta los 45 años organizados en tres niveles: iniciación (de 5 a 12 años), competencia (de 12 a 18 años) y adultos o padres. Desde la conducción deportiva señalaron que tanto la llegada de Crismanich como los traslados competitivos se solventan a través del trabajo coordinado y el aporte de los padres de la comunidad deportiva.