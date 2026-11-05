Denuncian sabotaje en las torres de iluminación del estadio de Petrolero Argentino

El presidente denunció un hecho de vandalismo en las intalaciones de fútbol

El presidente de la Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino, Marco Ochoa, denunció un hecho de vandalismo registrado en las instalaciones de la cancha de fútbol de la institución. Durante la madrugada, personas no identificadas ingresaron al predio tras saltar un paredón o portón del sector visitante y dañaron el tendido eléctrico del sistema lumínico.

El episodio fue advertido entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada, momento en que las autoridades del club recibieron el aviso de que los reflectores del campo de juego permanecían encendidos. Al concurrir al lugar para apagar las luminarias, los encargados constataron que habían cortado los cables de alimentación en una de las torres, mientras que las tres restantes se mantuvieron activas.

Ochoa descartó que la maniobra estuviera vinculada al robo de cobre u otros materiales y sostuvo que la acción respondió a una intención directa de provocar daños a la institución. A raíz de lo ocurrido, la dirigencia radicó la denuncia penal en la comisaría local.

Asimismo, el dirigente remarcó el riesgo de vida al que se expuso quien ejecutó el corte, dado que la instalación opera con un voltaje significativamente superior a los 220 voltios para abastecer a cerca de 20 focos por torre.

Las autoridades del club informaron que se encuentran abocadas a la revisión de cámaras de seguridad en la vía pública y del sector de monitoreo para intentar recabar datos e identificar a los autores del hecho.