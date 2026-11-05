Investigan las circunstancias de la muerte de una preadolescente en Huincul

Intervino personal de salud y también policía provincial

Durante la mañana se montó un fuerte operativo policial, tras el hallazgo de una persona sin vida en la localidad de Plaza Huincul. En el lugar también había familiares y seres queridos.

La primera hipótesis es que murió por suicidio. En respeto al dolor de la familia, no se brindarán más datos sobre la persona, ni el lugar y tampoco su edad o escuela.

Si es necesario recordar que más allá de la situación particular de una persona, el suicidio es un tema de salud pública. Que hay salida y que es posible encontrar un abordaje médico y asistencial que evite este tipo de descenlace.

En la Municipalidad de Plaza Huincul crearon una línea de prevención del suicidio, funciona las 24 horas, el número es 299 6092226, allí trabajan personas especializadas que pueden responder dudas, consultas y abordar situaciones difíciles.

Si conocés a alguien que pudiera necesitarlo, pasale el número. Y si creés que necesitás ayuda, no dudes en llamar.