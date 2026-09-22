Funciona el dispositivo de atención a varones -DAV- en Plaza Huincul

Acompañan a las personas que ejercen o hayan ejercido violencia.

En Plaza Huincul funciona el Dispositivo de Atención a Varones, un espacio de acompañamiento profesional destinado a varones que ejercen o hayan ejercido violencias en sus vínculos.

El DAV propone un proceso de reflexión, revisión de conductas y construcción de vínculos saludables, brindando herramientas para abordar los conflictos sin violencia y promover relaciones basadas en el respeto y el buen trato.

El ingreso puede realizarse de manera voluntaria o a partir de un requerimiento judicial, de acuerdo con cada situación.

La oficina funciona en el 1º piso del centro cultural Marité Berbel, unicado en Avenida del Libertador 514 de barrio Central. El objetivo de este dispositivo es prevenir nuevas situaciones de violencia y acompañar procesos de cambio.

Aquellas personas que lo necesiten y quiera recibir orientación, se pueden acercar al DAV o consultar a través de la Línea 148.