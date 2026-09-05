Llega el sábado y se anuncia un descenso de la temperatura en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 33 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de ° Centígrados y la mínima de 2° bajo cero. El viento se presentará del sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, rotará al noreste a 33 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.

El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche se presentará mayotmente despejado.

Para el domingo se espera una temperatura máxima de 9° y la mínima de 2° Centígrados.