Llega el sábado y se anuncia un descenso de la temperatura en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo parcialmente nublado en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de ° Centígrados y la mínima de 2° bajo cero. El viento se presentará del sudeste a 18 kilómetros con ráfagas de 28 kilómetros. Para la noche, rotará al noreste a 33 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y a la noche se presentará mayotmente despejado.
Para el domingo se espera una temperatura máxima de 9° y la mínima de 2° Centígrados.