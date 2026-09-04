Inician campaña de prevención y testeos de salud sexual frente al municipio de Plaza Huincul

Este viernes 4 de septiembre, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, se puso en marcha una campaña de prevención e información sobre infecciones de transmisión sexual en la localidad de Plaza Huincul.

Este viernes 4 de septiembre, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, se puso en marcha una campaña de prevención e información sobre infecciones de transmisión sexual en la localidad de Plaza Huincul.

La actividad comenzó en horas de la mañana con la instalación de un puesto informativo en la esquina situada frente a la Municipalidad de Plaza Huincul, contando con el acompañamiento de personal de salud del Sanatorio Huincul.

El espacio dispone de folletería preventiva, entrega de insumos de profilaxis y un juego con preguntas y respuestas destinado a interactuar con los vecinos que se acercan a consultar sobre sus derechos y el cuidado de la salud.

De acuerdo con la planificación de los organizadores, la atención en el sector municipal se extenderá hasta las 11:00 horas. Posteriormente, el stand preventivo y de distribución de folletos se trasladará al acceso del supermercado Carrefour para continuar con la jornada durante el resto de la mañana.

Una de las referentes de la actividad, Marian, fundamentó la urgencia de la intervención al señalar que en la comarca se registró un incremento en los casos de contagios y transmisiones de estas enfermedades.

Por su parte, el personal del puesto destacó la respuesta de la comunidad en las primeras horas de la jornada, remarcando que padres y abuelos se acercaron de forma voluntaria para retirar material técnico con el fin de informar a los jóvenes de sus familias.