Provincia trasladará la planta de GLP de Los Miches a Moquehue

La medida se concreta luego de que esa localidad del norte neuquino fuera conectada recientemente a la red de gas natural.

La empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén S.A. (HIDENESA) comenzará en las próximas semanas el desarme, traslado y posterior montaje de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que actualmente funciona en Los Miches, para instalarla en Moquehue. La medida se concreta luego de que esa localidad del norte neuquino fuera conectada recientemente a la red de gas natural.

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que la infraestructura será reutilizada de manera estratégica, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios básicos en distintas regiones de la provincia y optimizar los recursos del Estado.

El presidente de HIDENESA, Raúl Tojo, explicó que el operativo se realizará aprovechando las condiciones climáticas favorables en la zona cordillerana. “No se trata solo de mover una estructura; es una medida estratégica que nos permite llevar el servicio a más familias. El operativo incluye el desarme técnico en Los Miches y el traslado inmediato a Moquehue para iniciar el montaje”, señaló.

El año pasado, el gobernador Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a HIDENESA para financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue. El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno, lo que permitirá que alrededor de 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de GLP.

Esta obra impactará directamente en la calidad de vida de los habitantes de la zona cordillerana y contribuirá al fortalecimiento del desarrollo turístico y residencial de la localidad.

Además del traslado a Moquehue, donde ya se encuentra definido el predio y se iniciaron trabajos preliminares, HIDENESA continuará durante el verano con obras en distintos puntos del territorio provincial. Las próximas etapas incluyen tendidos de red y mejoras de servicio en la Comunidad Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.

Con estas acciones, la Provincia busca reducir la brecha de infraestructura en el interior neuquino y garantizar que el acceso a la energía llegue de manera equitativa a las comunidades que más lo necesitan.