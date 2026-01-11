Invitan a taller de juegos teatrales para adultos mayores en Plaza Huincul

La propuesta se desarrolla los días miércoles y viernes

Plaza Huincul, a través de la dirección de Turismo, puso en marcha un espacio de Juegos Teatrales destinado a personas adultas mayores, con el objetivo de promover la expresión, la creatividad y el bienestar integral.

La propuesta se desarrolla los días miércoles y viernes, de 10 a 12 horas, en las instalaciones del C.D.I. “Gajitos de Ternura”, ubicado en avenida Schreiber 300. A través de dinámicas teatrales, juegos grupales y actividades lúdicas, se busca estimular la memoria, fortalecer vínculos sociales y generar un ámbito de encuentro y disfrute.

La actividad es gratuita y está abierta a todas las personas adultas mayores interesadas en sumarse a esta experiencia creativa y recreativa, que combina arte, juego y socialización en un entorno cuidado y accesible.