El stock de sangre está al límite: en tres días se utilizó lo previsto para diez

Accidentes viales, patologías oncológicas e infecciones severas han disparado la necesidad de transfusiones.

El sistema de salud de la provincia atraviesa una situación crítica por la baja disponibilidad de sangre. En solo tres días se utilizaron 87 unidades, una cantidad que habitualmente alcanza para cubrir la demanda de hasta diez días en todo el territorio neuquino. Accidentes viales, patologías oncológicas e infecciones severas han disparado la necesidad de transfusiones, mientras que la cantidad de donantes disminuye, como ocurre cada verano.

Desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) advirtieron que el desafío actual es lograr al menos 20 donaciones diarias para poder abastecer a todos los hospitales. Además, señalaron la necesidad de incrementar las jornadas externas de donación voluntaria.

“Muchas instituciones y empresas amigas de la donación prefieren esperar a marzo para organizar colectas, pero la sangre se necesita hoy”, expresó Romina Barufaldi, referente del CRH.

Los datos estadísticos muestran un crecimiento sostenido en la demanda de unidades de sangre en los establecimientos sanitarios, acompañado por una menor concurrencia de donantes en esta época del año. Un dato que preocupa es el cambio en el perfil de los pacientes:

“Este año, el número de transfusiones en la franja etaria de 14 a 44 años aumentó un 60%, sumándose al consumo habitual de los mayores de 60, que sigue siendo el grupo más afectado”, indicó Barufaldi.

Las principales causas que requieren transfusiones son los siniestros viales, que generan ingresos de pacientes con necesidad inmediata de componentes sanguíneos. También influyen cuadros clínicos complejos, como infecciones severas que comprometen la médula ósea, insuficiencias renales, hemorragias digestivas y la demanda constante de pacientes oncológicos.

Desde el organismo reiteraron el llamado a la comunidad a donar sangre. Pueden hacerlo personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. El Centro Regional de Hemoterapia funciona en Planas 1915, en la ciudad de Neuquén, de lunes a viernes de 8.30 a 14 y los sábados de 8.30 a 13. También se puede consultar por WhatsApp al +54 299 508-7107, por mail a colectas.crhneuquen@gmail.com o en los servicios de hemoterapia de cada región.

Entre los requisitos se recuerda no haber donado en los últimos tres meses, no contar con tatuajes o perforaciones recientes (menos de un año) y no concurrir en ayunas.

“No esperes a que un familiar o amigo lo necesite; los establecimientos de salud necesitan reponer stock de manera inmediata y constante para seguir salvando vidas”, remarcaron desde el CRH.

