El Chocón: Un accidente dejó dos personas heridas en la Ruta 237

Permanecen internadas y reciben la atención médica correspondiente.

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas de este domingo sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1311, en jurisdicción de Villa El Chocón.

Según informaron desde la Municipalidad, como consecuencia del siniestro dos personas resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas al hospital local, donde permanecen internadas y reciben la atención médica correspondiente.

En el lugar del hecho trabajaron de manera conjunta Bomberos Municipales, Defensa Civil, personal policial y profesionales del Hospital de Villa El Chocón, quienes asistieron a las personas involucradas y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre las causas del accidente, mientras continúan las actuaciones de rigor.