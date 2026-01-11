Dolor en Neuquén: falleció Bianca, la niña de Picún Leufú que había recibido un trasplante de corazón

Bianca, la pequeña neuquina que se había convertido en un símbolo de lucha y esperanza tras recibir un trasplante de corazón, falleció este sábado por la noche en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La triste noticia fue confirmada por su madre, Nadia Peyrano, quien con profundo dolor comunicó el desenlace: “Se fue. Su corazoncito se paró”.

La niña atravesaba horas críticas luego de la compleja intervención quirúrgica que le había dado una nueva oportunidad de vida. Durante la jornada del sábado se habían difundido partes médicos alentadores, que renovaron la esperanza de su familia y de toda una comunidad que acompañó su historia con cadenas de oración y mensajes de aliento.

Sin embargo, con el correr de la tarde su cuadro de salud se complicó severamente. A pesar del esfuerzo del equipo médico y del acompañamiento permanente de sus seres queridos, Bianca no logró superar el delicado momento postoperatorio.

La noticia generó una profunda conmoción en Picún Leufú y en toda la provincia de Neuquén, donde vecinos, instituciones y familias se habían unido en una corriente de solidaridad sin precedentes. Durante semanas, su historia movilizó a la comunidad, que siguió cada parte médico con expectativa y fe.

En un emotivo mensaje, su madre destacó la grandeza del gesto de la familia donante, que en medio de su propio dolor decidió dar una oportunidad de vida a otra persona. “A pesar de su dolor, la grandeza de haber pensado en otro no tiene precio”, expresó con emoción, remarcando una vez más la importancia vital de la donación de órganos.