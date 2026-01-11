Demoran a un hombre armado y secuestran varias armas de fuego en Cutral Co

En la madrugada de este domingo, personal policial intervino ante un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de un hombre en silla de ruedas en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Ejército Argentino y 9 de Julio, en la ciudad de Cutral Co.

Efectivos del comando radioeléctrico, que realizaban patrullajes preventivos en la zona, acudieron de inmediato al lugar. Allí observaron a tres hombres que, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga.

Durante el procedimiento, el personal logró alcanzar a uno de los sospechosos, quien se despojó de un arma de fuego tipo revólver calibre 32 que llevaba oculta entre sus prendas. Además, en el sector se hallaron y secuestraron otras armas de fuego, entre ellas armas de fabricación casera y armas largas tipo rifle.

El hombre fue demorado y todas las armas quedaron secuestradas. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.

En el operativo intervino personal del Comando Radioeléctrico Cutral Co, del Grupo Especial y de la Comisaría 15° del barrio Pampa, dependientes de la Dirección de Seguridad de la Comarca.