Cutral Co: cómo denunciar la venta de productos vencidos

Los vecinos y vecinas pueden realizar la denuncia de manera simple y rápida.

La Municipalidad de Cutral Co recordó a la comunidad que la venta de alimentos vencidos está prohibida y es pasible de sanciones, ya que su consumo puede provocar enfermedades transmitidas por alimentos, como intoxicaciones, infecciones gastrointestinales y pérdida de nutrientes.

Desde el área de Comercio y Bromatología advirtieron que este tipo de situaciones representa un riesgo especial para los grupos más vulnerables: embarazadas, niños y niñas, adultos mayores y personas inmunodeprimidas.

La comercialización de mercadería fuera de fecha infringe la Ordenanza Municipal N.º 2379/13, en su artículo 25 inciso A, que establece penalidades para los comercios que incumplan con esta normativa.

Ante la detección de un producto vencido, los vecinos y vecinas pueden realizar la denuncia de manera simple y rápida. De forma presencial, pueden acercarse a las Oficinas de Comercio y Bromatología, ubicadas en Sáenz Peña y Ruta 22, de lunes a viernes entre las 8 y las 13 horas.

Además, se encuentra habilitada una vía directa desde el celular al número 299 5532521, donde también se reciben denuncias por WhatsApp, enviando una foto del producto vencido.