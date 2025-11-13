Torneo Oficial: Victoria de Alianza frente a Independiente en un partido clave

Alianza venció a uno de los lideres y se prende en la pelea

Alianza de Cutral Co obtuvo una victoria clave al superar a Independiente de Neuquén por 1-0. El encuentro correspondió a la fecha 16 del Torneo Oficial de Lifune. El triunfo permite a Alianza seguir con opciones de disputar la punta del torneo.

El gol que definió el partido llegó durante el primer tiempo. Brian González marcó de cabeza tras recibir un centro de Matías González.

Alianza inició el juego posicionándose en ataque. El conjunto local presentó en su formación inicial a Romero en el arco, con Fuentes, Riquelme, Funes, Cerda, Marín, Braian González, Julián Herrera, Franco Boria, Joaquín Rickenberg, y Matías González. El regreso de Gonzalo Lizama al banco de suplentes fue una novedad, tras varios meses de inactividad por lesión.

Independiente, uno de los punteros del campeonato junto a San Patricio del Chañar, salió a jugar de forma incisiva, realizando una marca intensa y alta. La defensa de Independiente, liderada por Berra y Clemente, tuvo que lidiar con constantes ataques de Alianza.

El equipo visitante también generó peligro. En el primer tiempo, Ceferino Aregui, ex arquero de Alianza, intervino para evitar el gol en varias ocasiones. Independiente tuvo una opción clara cerca del final del primer tiempo con un desvío de Guillermo Carrasco que se fue cerca del arco.

El partido tuvo amonestaciones, siendo Manolo Berra y Clemente los primeros jugadores de Independiente en recibir tarjeta. Lucas Koleff fue amonestado por Alianza poco después de ingresar.

Durante la segunda mitad, Alianza continuó generando las ocasiones más claras, aunque Independiente dominó la posesión. El arquero Arregui realizó varias intervenciones importantes en los últimos diez minutos.

Cerca del final del encuentro, Clemente, de Independiente, fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras cometer una falta sobre Joaquín Rickenberg. Alianza también realizó modificaciones, con el ingreso de Lucas Colef por Julián Herrera y Alejandro Díaz por Franco Boria.