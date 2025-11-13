El Torneo Infanto Juvenil organizado por el Club Petrolero ya abrió sus inscripciones

Se realizará la quinta edición del torneo organizado por el Club Petrolero Argentino del 5 al 8 de diciembre con inscripción gratuita.
Las categorías masculinas que pueden participar son: 2009/10, 2011/2, 2013/14, 2015/16, 2017/18 y 2019/20/21. En la rama femenina la primera categoría es 13-14-15-16 y la segunda es de 9-10-11 y 12 años.
Se entregarán trofeos al primer y segundo puesto en todas las categorías, habrá Vaya menos vencida, goleador y también medallas para todos los que participen.
Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan comunicándose al 2994273831.