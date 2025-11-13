El Torneo Infanto Juvenil organizado por el Club Petrolero ya abrió sus inscripciones

Hasta el 28 de noviembre

Se realizará la quinta edición del torneo organizado por el Club Petrolero Argentino del 5 al 8 de diciembre con inscripción gratuita.

Las categorías masculinas que pueden participar son: 2009/10, 2011/2, 2013/14, 2015/16, 2017/18 y 2019/20/21. En la rama femenina la primera categoría es 13-14-15-16 y la segunda es de 9-10-11 y 12 años.

Se entregarán trofeos al primer y segundo puesto en todas las categorías, habrá Vaya menos vencida, goleador y también medallas para todos los que participen.

Los cupos son limitados y las inscripciones se realizan comunicándose al 2994273831.