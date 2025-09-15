Rioseco se pone la camiseta y hace campaña por Fuerza Patria

Ramón Rioseco se sumó personalmente a la campaña provincial de Fuerza Patria y participó de un encuentro en la ciudad de Plottier.

A través de sus redes sociales, dio cuenta de su participación en el encuentro proselitista con militantes peronistas que apoyan las candidaturas de Silvia Sapag y Beatriz Gentile, a senadora y diputada respectivamente.

Rioseco escribió “militando nuestros candidatos de Fuerza Patria en la ciudad de Plottier” en su Facebook personal y publica una foto en la que da un discurso.

El intendente de Cutral Co es referente del Frente y la Participación Neuquina, uno de los partidos que más votos aporta al sector. Pero se lo había visto poco activo en esta campaña, después de las heridas que dejó la decisión de no ser candidato.