Neuquén e YPF firmaron acuerdo para financiar pymes petroleras hasta 150 millones de pesos

El gobierno de la provincia del Neuquén, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) e YPF firmaron un acuerdo que permitirá a empresas neuquinas de la cadena de valor del petróleo y el gas acceder a financiamiento por hasta 150 millones de pesos. Esta operatoria se complementará con la asistencia técnica de YPF, a través de su programa de desarrollo de proveedores.

El gobernador Rolando Figueroa participó hoy en Buenos Aires del acto de firma. El acuerdo lo suscribieron también el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe; el vicepresidente Supply Chain de YPF SA, Walter Actis; el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre.

Las partes trabajarán de manera conjunta para fortalecer las cadenas de valor locales, promover la integración de proveedores PyME, y consolidar un esquema de cooperación federal que contribuya al desarrollo productivo de estas firmas.

YPF lanzó el programa Energía PyME para desarrollar a sus proveedores, con el fin de mejorar la productividad, competitividad y calidad de las pequeñas y medianas empresas que forman parte de su cadena de valor. Para el programa fueron seleccionadas 120 pymes, con el objetivo de fortalecer el ecosistema proveedor y potenciar el desarrollo energético de Vaca Muerta y el país.