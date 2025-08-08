Sauzal Bonito: El duatlón en Pareja sigue con las inscripciones

La dirección de Deportes de la municipalidad de Plaza Huincul confirmó la reprogramación del Duatlón en Pareja, una de las competencias más esperadas por los atletas de la comarca. Inicialmente prevista para el mes de julio, la prueba se trasladó al domingo 31 de agosto y se desarrollará en la localidad de Sauzal Bonito.

El evento, que propone una combinación de resistencia y trabajo en equipo, consiste en un circuito de 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y un tramo final de otros 5 kilómetros a pie. Los equipos deberán participar en formato de duplas, pudiendo inscribirse en las categorías damas, caballeros o mixto, según el género de los participantes.

La clasificación se organizará según la suma de edades de los integrantes de cada pareja, con divisiones establecidas en los siguientes rangos:

Hasta 58 años

De 59 a 78 años

De 79 a 98 años

Más de 99 años

La largada está programada para las 13:00 horas y la inscripción tiene un costo de $40.000 por pareja. El cupo es limitado a 110 parejas y aún quedan vacantes disponibles para quienes deseen participar.

Los organizadores anunciaron una premiación general con trofeos para los tres primeros puestos de cada modalidad (damas, caballeros y mixto), además de premios en efectivo para quienes se ubiquen del primer al cuarto lugar en sus respectivas categorías. Todos los competidores que completen el circuito recibirán una medalla finisher como reconocimiento.

La inscripción se realiza de manera online, a través del siguiente formulario:

👉 https://forms.gle/e9pG3p8mbPsqftuG6