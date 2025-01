“Quería felicitar y agradecer al equipo de Guardia del Hospital Complejidad VI que a pesar de la demanda nos atendieron en el día de la fecha con mucha empatía y carisma. Se nota que se preocupan y ocupan de todos los pacientes, se tomaron un tiempo para preguntarnos si estábamos bien y se preocuparon por nuestra estadía prolongada y nos brindaron alimentos para apaciguar las horas de espera y ayuno. Solo recuerdo nombres Claudia, Ramón, (y otra enfermera que no escuche su nombre) quienes nos brindaron la primera atención, Ivana, Paola, Lorena, Matías (creo), quienes nos cuidaron de las seis a las doce con mucha paciencia a pesar de tener la guardia llena, y luego Kevin y Flor con mucha empatía y carisma nos cuidaron hasta pasar a la sala de hombres. Y no me quiero olvidar del doctor que está en el día de la fecha de guardia, quien se ocupó y preocupó por solucionar el malestar de mi padre. Solo quería resaltar su labor y dedicación. Dios los bendiga, proteja o que la vida les devuelva duplicado que venido al caso es lo mismo”. Familia Contreras.