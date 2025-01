La baja en la actividad económica de Argentina hizo que la recaudación de impuestos nacionales descendiera considerablemente y por lo tanto, también la coparticipación que llega a la provincia de Neuquén y a los municipios.

Los ingresos de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul sufrieron también esa baja, pero es cierto que estos ingresos no son los principales para la administración local. Pero se siente, porque en el caso de Cutral Co la baja supera los 500 millones de pesos.

Y a ello se le sumó que por la baja en el consumo de gas y producto del dolar barato, las regalías por el yacimiento El Mangrullo tampoco fueron las habituales y por ello también la administración de los recursos fue más compleja.

Los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza no hablaron públicamente de esta situación, pero si ajustaron gastos. Las obras planificadas en Cutral Co son mucho menos ambiciosas que la del año pasado, aunque el 2024 fue excepcional por la construcción del colegio de la UTN, que se llevó gran parte de todos los recursos.

En Plaza Huincul la obra pública presupuestada es mayor, pero por ahora solamente se supo de la licitación que se hará con fondos de un préstamo de provincia, la repavimentación del barrio Central. Nadie desconoce que Larraza no se ha caracterizado por la inversión masiva de fondos sino que ha sido más precavido en la inversión.

En todo caso, no se avisora un 2025 de grandes inversiones sino de mantenimiento de una estructura de obra pública que, de por si, es bastante importante. Por ahora, ese ajuste no se tradujo en conflictos sociales.

La actividad proselitista por las elecciones de medio tiempo a nivel nacional tendrán impacto relativo a nivel local, habrá campaña pero no parece que los intendentes sean actores principales en lo electoral, así que más probablemente los presupuestos no se vean afectados. Pero nunca se sabe.