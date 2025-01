El acuerdo que firmó el intendente Ramón Rioseco lo convalidó el Concejo Deliberante por mayoría, porque hubo un voto en contra.

En la sesión extraordinaria de este martes, uno de los temas tratados fue el acuerdo al que arribó el Ejecutivo con los representantes gremiales del acuerdo salarial para el 2025 y para los beneficiarios de programas Plus.

Este proyecto de ordenanza se aprobó con el aval de siete de los ocho ediles presentes. El acuerdo alcanzado del 35 % de incremento en dos cuotas para todos los agentes municipales de Cutral Co fue sometido a análisis.

En este contexto, el planteo en contra lo hizo el concejal Omar Pérez, quien no estuvo de acuerdo en el monto del incremento, porque según explicó que en 2024, “tuvimos un 120 %. de aumento y tenemos una diferencia de 15 % (que es lo que dio el IPC a nivel nacional). Si bien estableció la cláusula gatillo. Esa diferencia que se conocerá hoy si se mantiene será del 15 % y no fue considerada en el acta de este año”, sostuvo.

“Si bien nos dieron un bono el año pasado es no remunerativo y no entra en los haberes. Entiendo que en este caso debería haberse tenido en cuenta o esperar a que se conozca para saber la diferencia”, argumentó. Es por esto que no lo respaldó. Se encargó de aclarar que: “no estoy en contra (del aumento en si) sino que no se tuvo en cuenta esa diferencia del 15 %”.

El presidente del Deliberante, Jesús San Martín celebró la firma del acuerdo y dijo que si se lo compara con, por ejemplo, la paritaria del sindicato de camioneros, que acordó un 5,5 % en trse meses y un bono, está “muy por debajo del incremento del sindicato: acá es del 35 %”.

Recalcó que la ordenanza debía señalar que las partes se compromenten a reunirse si el índice del 35 % se supera en lo que va del año.