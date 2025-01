04/01/1938 – 07/01/2025

“Soy Pablo Sambueza y junto a mi hermano Pedro Sambueza queríamos compartir y comunicarles la partida de nuestro padre Pedro Antonio Sambueza. En la tarde de hoy se nos ha ido con sus 87 años, recién cumplidos”.

“El vivió muchos años en Cutral Co, más exactamente en el Barrio Daniel Sáez, en la calle Catriel. Era un hombre muy conocido en la ciudad. Trabajó muchos años en la ex Barraca Zapala y se terminó jubilando en la Barraca Cutral Co, de Don Ulloa. En el 2012 lo traje a vivir conmigo a la provincia de Misiones en un pueblo llamado Comandante Andresito”.

“Sus honores y entierro serán en Misiones”.