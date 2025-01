Vecinos de Cutral Co, específicamente del barrio Aeroparque, hicieron llegar a Cutral Co al Instante un video en el que se observa que el agua estaba turbia y reclamaba porque no era apta para tomar.

Desde el EPAS se comunicó que hubo una rotura de un caño en el acueducto Los Barreales. En la reparación, ingresó tierra al caño que luego fue arrastrada por el agua.

Como se informó anteriormente, el agua de Los Barreales no pasa por una planta de tratamiento sino que se le realiza una decantación en la piletas del EPAS, en el barrio Parque Oeste.

EPAS informó que ya está todo normalizado, se limpió la cisterna de la copa en Cutral Co y el servicio está con normalidad. Es una maniobra que a veces puede generar turbiedad y por ello se pidió que se limpien los tanques en los domiclios.