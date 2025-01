El IADEP intentó en abril de 2024 cobrar lo que hasta ahora parece incobrable, el crédito que en el momento le otorgó a Miguel Schvartzbaum, cara visible del grupo Más Energía para la puesta en producción de la refinería RENESA.

El empresario consiguió frenar el remate pero en octubre pasado recibió un revés judicial que permitiría finalmente realizar la subasta. Para contextualizar, Schvartzbaum compró todo lo que había en el parque industrial de Plaza Huincul pero nada hizo funcionar. Uno de esos proyectos fallidos fue la Refinadora Neuquina SA (RENESA) que debía funcionar con el programa Refino Plus que impulsaba Julio De Vido en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.Tomó varios créditos y todos quedaron impagos.

El IADEP avanzó judicialmente sobre el tema, a pesar de que el concurso de acreedores está hace 9 años en la Corte Suprema de Justicia sin resolución. Y todos sin cobrar.

En abril del año pasado, Más Energía consiguió frenar la subasta del inmueble donde se encuentra abandonada la planta. Pidió la revocatoria, que no se la dieron pero si le autorizaron un recurso de apelación. Pero en octubre la Sala II resolvió que esa apelación estaba mal otorgada y otra vez existe la posibilidad de la subasta.

Según el empresario, no se podía subastar porque estaba pendiente de resolverse el pedido que había hecho al juez del concurso de acreedores (ese que está en suspenso hace 9 años) para recuperar y vender el material precioso que está en los catalizadores de la planta. Y que hasta que eso no se resuelva, no se puede rematar.

Ante la justicia, Schvartzbaum sostiene que esos materiales preciosos “no están adheridos al inmueble, y se encuentran excluidos de la garantía hipotecaria, los catalizadores agregados a los reactores de RENESA, el material que se encuentra en los depósitos, los tambores de reactores sin usar, las válvulas, los equipos que no están instalados, los repuestos para mantenimiento, las máquinas de soldar, los galpones desmontables, los tanques de GLP que no se encuentran adheridos, y demás bienes que no se

encuentran adheridos en forma definitiva”.

Claro que sus acreedores, entre ellos el ENIM, sostienen lo contrario, porque justamente esa es su mayor garantía para cobrar los múltiples créditos que se le otorgaron. Es decir que ese material que se encuentra en los catalizadores es una de las pocas esperanzas de recuperar el dinero perdido por Cutral Co y Plaza Huincul.

El IADEP dijo que Renesa no tiene ningún comprador para los catalizadores ni para el material precioso. Y que ya se suspendió el proceso a tal punto que llevan 9 años sin resolverse el concurso con argumentaciones similares.

Los jueces Patricia Clerici y José Noacco le dieron la razón al IADEP y dieron marcha atrás con el pedido de apelación. De esta forma, la subasta podrá realizarse con una base de 114.580.000 (ciento catorce millones quinientos ochenta mil dólares), unos 125 mil millones de pesos. Schvartzbaum asegura que ese monto es muy bajo y el IADEP sostuvo que se inicia en ese monto para que “la puja en la subasta permita que el precio de venta llegue a aproximarse al valor de mercado del bien”, según reza en el acuerdo de la Sala II, integrada por Clerici y Noacco, en octubre de 2024.

¿Habrá justicia y finalmente todos los acreedores de Renesa, Neuform, Maikop, Petrolera Argentina y otras empresas podrán cobrar? La justicia lenta no es justicia, dicen.