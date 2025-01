Información actualizada:

El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo confirmó el pedido de las partes acusadoras y dispuso que Gabriel Abarzúa continúe con prisión preventiva hasta el 3 de mayo. La investigación continuará por cuatro meses más. Desde la defensa particular del detenido se hizo la reserva para que se impugne la decisión.

La fiscalía y la querella particular solicitaron la extensión de la prisión preventiva para Gabriel Abarzúa hasta el 3 de mayo.

A continuación, solicitaron que el plazo para la investigación corra hasta el 10 de marzo, más allá de los cuatro meses ya otorgados.

Los motivos para solicitar la extensión son un peritaje solicitado a Enrique Prueger que demandará 60 días, sumado a la feria judicial. Para ese peritaje, la familia realizó una colecta, reunió dinero y pagó en forma particular la pericia.

La fiscalía y la querella también sostuvieron que hay testigos que deben declarar todavía y que no lo hacen por temor.

En este contexto es que plantean que el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo otorgue la solicitud.

La defensora particular, Melina Pozzer rechazó los dos pedidos y planteó que la prisión preventiva -que vence mañana- concluya y que se apliquen medidas como el no acercamiento por ningún medio hacia la familia de la víctima o testigos; que no salga de la ciudad y que pasen móviles dos veces por semana en el domicilio.

Sin embargo, después de escuchar a las partes, Borgonovo resolvió a favor del pedido de las partes acusadoras. Es decir, que la investigación continúe hasta el 10 de marzo y la prisión preventiva se extienda hasta el 3 de mayo. Las razones son que no se modificaron las condiciones como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.

La defensora particular de Abarzúa hizo la reserva para que un tribunal de Impugnación revea la disposición del juez Borgonovo. Se cuentan con tres días hábiles para hacerlo.