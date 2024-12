YPF y Bentia Energy tienen avanzado el contrato para la cesión del bloque Neuquén Sur, que incluye las áreas de Plaza Huincul, Octógono, Dadín y Al Norte de la Dorsal.

Pero la provincia no avaló la venta de estas áreas convencionales por el pasivo ambiental. Ya se había informado que la evaluación continuaba, tanto en el bloque Neuquén Sur como en el bloque Neuquén Norte.

El gobernador Rolando Figueroa, en su balance del primer año de gestión, habló sobre el tema y consideró que antes de su gobierno había “laxitud” que no quiere decir más que falta de control o severidad con los incumplimientos del cuidado ambiental.

“Nosotros no hemos firmado ninguna de las cesiones de áreas, porque estamos exigiendo a las empresas que modifiquen sus planes de negocio para garantizar el sellado de los pozos al finalizar la explotación”, afirmó el gobernador.

“Estamos exigiendo que las empresas que operan en la provincia tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, porque no podemos seguir con la misma laxitud con la que se manejaron en el pasado”, declaró en la conferencia de prensa.

“Si no se garantiza el sellado de los pozos, no vamos a firmar. Es así de sencillo. Queremos asegurar que, al terminar la explotación, las empresas se comprometan a restaurar el entorno como corresponde”, afirmó Figueroa, haciendo hincapié en la responsabilidad ambiental que deben asumir las operadoras.

Figueroa advirtió que el enfoque en el desarrollo de Vaca Muerta no puede ser incompatible con la responsabilidad ambiental. “Para que Vaca Muerta siga siendo una fuente de riqueza para todos, debemos asegurarnos de que su explotación se realice de manera responsable. Eso implica exigirle a las empresas que respeten el medio ambiente y la comunidad”, dijo el gobernador.

Detalló que la provincia está implementando nuevas regulaciones para mejorar la sustentabilidad en el sector energético. Además, destacó la importancia de seguir formando a los trabajadores locales para que puedan competir en el mercado global, pero siempre con un enfoque que respete las normas ambientales.

“Neuquén no va a sacrificar su futuro por un acuerdo rápido. Queremos que las empresas entiendan que aquí, la sustentabilidad es clave, y si no pueden adaptarse a esos estándares, no van a poder operar en la provincia”, concluyó.

YPF cerró con Chubut y Río Negro

YPF logró las aprobaciones de Río Negro y Chubut para el traspaso de dos nuevas áreas ubicadas en esas provincias. De este modo, consolida los resultados del “Proceso Andes”, que busca hacer más eficientes las inversiones de la compañía y generar oportunidades para nuevas operadoras en todo el país.

Esta mañana, la Legislatura de Rio Negro aprobó la cesión y prórroga de la extensión del contrato del yacimiento Estación Fernández Oro (EFO), lo cual es un paso clave en el proceso de cesión de la operación del bloque a Quintana Energy.

Por otro lado, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres, firmó el decreto que autoriza la cesión del área Campamento Central – Cañadón Perdido a la compañía PECOM, quien ya está operando el bloque El Trébol Escalante, transferido en el mes de octubre.

El Proceso Andes actualmente lleva la firma de un total de 9 acuerdos que comprendieron 25 áreas convencionales ubicadas en las provincias de Rio Negro, Neuquén, Mendoza y Chubut. Además, se abrió una nueva etapa al sumar 7 bloques ubicados en la cuenca austral en la provincia del Tierra del Fuego.

Esta iniciativa, que es uno de los 4 pilares del plan estratégico 4×4, fue lanzada al mercado en abril del 2024 para optimizar el portfolio de áreas del Upstream convencional con la premisa de buscar la eficiencia del capital de inversión de YPF y abrir un nuevo proceso de inversión y actividad.