“Ya pasó tu cumple y se avecinan las fiestas, no puedo dejar de recordarte, todo lo que me transmitiste al momento que nos encontramos, te encontré triste y muy enojado, por quienes te dañaron tu orgullo; no pudiste superarlo y decidiste partir.

Hoy quiero decirte que sos mas grande que nunca, por todo lo que dijiste que iba a pasar y así sucedió, no lo escribiste pero te lo llevaste contigo. Respecto a los patrimonios, no se tocan, ni se tiran, ni se venden, se cuidan; pero para esto hay que aprender de papá y mamá que para mi serán los seres más grandes hasta el último día de mi vida. Seguiré pregonando tu grandeza de ambos, el orgullo y la sabiduría; todo esto no se daña, se aprende y se pregona.

Un día 23 decidiste partir y un 23 se despide tu hermano Leonardo de nosotros y su familia. No tengo dudas que de la mano de dios, se encontrarán en un abrazo profundo y recorrerán juntos tus llanos y vivirán por la eternidad, para tranquilidad de la familia de ambos seguirán siendo grandes personas y eternos para quienes seguimos presentes.

Este homenaje de tu hijo Benjamin, y no tengo dudas de que de la mano de dios, seguirás presente entre nosotros y vivirás en la eternidad y seguirás siendo el más grande junto con mi mamá.”