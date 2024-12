En los últimos meses, al menos cuatro mujeres de ambas localidades han reportado incidentes de acoso por parte de un hombre que se moviliza en bicicleta. Este varón ha sido descrito como alguien que lleva un mameluco, una visera negra y un cuellito negro con franjas a los costados. Ya se han radicado, por lo menos, dos denuncias.

Una residente del área nos compartió su testimonio: “el lunes pasado yo iba a trabajar en bicicleta y un hombre comenzó a seguirme. Al girar en una esquina, sentí un fuerte manotazo en mi lado izquierdo que casi me largo a llorar del golpazo. De ahí llegué al trabajo y cuando me fui a mirar tenía los cinco dedos marcados, me estuvo doliendo dos días mínimo”.

Este no es un incidente aislado. Otras mujeres han reportado situaciones similares, en las que el hombre las golpea exclusivamente para tocarlas y escapa rápidamente.

A pesar de que algunas víctimas han presentado denuncias, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. “La policía dijo que no tenían conocimiento del caso cuando yo denuncié”, comenta otra afectada, quien ha optado por tomar taxis para evitar encontrarse con el agresor.

Es imperativo que las autoridades actúen de inmediato para localizar y detener el accionar de este acosador, quien ha sido visto normalmente en las mañanas en diferentes puntos de la comarca.

Esto permitiría que las mujeres puedan caminar sin miedo de ser acosadas mientras realizan sus actividades diarias.

¿Qué es el acoso callejero?

Es la violencia ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, a través de acciones físicas o verbales con connotación sexual que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

Si sos víctima o testigo de un incidente similar, por favor reporta inmediatamente en la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 4 ubicada en Roca y San Martín de Cutral Co.